Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu büyüyor: 11 milyar dolar eşiği geçildi

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, döviz açık pozisyonları yasal sınırları aşan kamu bankalarıyla ilgili son verileri paylaştı. Kubilay'ın aktardığı verilere göre kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 30 Temmuz haftasında yükselerek 11 milyar doları geçti. Açık pozisyonun özyankalara oranı ise yüzde 34.21’e ulaştı. Mevzuat bu oranın yüzde 20’nin altında olmasını öngörüyor. Bankalar yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşabiliyor.

Uzmanlar, dolar kurunu frenlemek için yapılan satışların açığı büyüttüğünü, kur artışıyla birlikte kamu bankalarının açık kaynaklı zarara uğradığını belirtiyor.