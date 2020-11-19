Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu azalıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 13 Kasım haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 4,18 milyar dolar oldu. Dünya’nın haberine göre açık geçen hafta 5,07 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Yasal özkaynakların 37,22 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği haftada kamu bankalarının net döviz açığı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

Yönetmeliğe göre bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20’sini aşmaması gerekiyor. Bankalar bu limiti en fazla yılda altı defa 2 hafta süreyle aşabiliyor.