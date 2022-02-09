Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı

Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası, sermaye artırımı kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Türkiye Vakıflar Bankası, kararda elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye Vakıflar Bankası, söz konusu raporda, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 3 milyar 905 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve bedelli şekilde toplamda 13 milyar 400 milyon TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Diğer taraftan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verdiği bilgisi de yer aldı.

Raporda, elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca, elde edilecek fon ile bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanmasının da amaçlandığı duyuruldu.

Halk Bankası’ndan 13 milyar 400 milyon TL sermaye artırımı

Türkiye Halk Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, banka tarafından 10 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2 milyar 473 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Banka raporda ayrıca, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasının planlandığını belirtti.

Diğer taraftan raporda, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.