T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu Bankaları'ndan 'ihtiyaç desteği kredisi' açıklaması: Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı

30 Nisan 2020 18:21

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan ortak açıklamada, kamu bankalarının Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne yapılan her 100 başvurunun 86'sınının karşılandığını belirtildi.

Buna göre, 4.5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapıldı. Kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL oldu. Ortak açıklamada şöyle denildi:

"Kamu Bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile  birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi  kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşımıza toplam 27  milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan   vatandaşlarımızın %86’sına kredi kullandırılmış olup kişi başına  kullandırım ortalaması 6 bin TL tutarındadır."

ETİKETLER

kamu bankalarıvakıfbankhalkbankziraat bankasıBireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24