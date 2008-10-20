Kamu bankaları kredileri geri çağırmaya başladı

Hükümetten krize karşı ilk somut adımlar

Likiditeyi iyi yöneten krizi atlatır

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın geçen hafta bankalara yönelik "Sakın ha kredilerini geri çağırmasınlar. Kendilerinden özellikle istiyorum. Bu iş alemini en fazla etkileyen konudur" açıklamasına rağmen özellikle kamu bankalarının kredileri geri çağırma sinyalleri artıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, "Bazı kamu bankalarının kredileri geri çağırdığı yolunda üyelerimizden gelen yazılar var" dedi.Sanayicinin kredi musluklarının kesilmesinden endişe duyduğunu vurgulayan Küçük, farkındalığı ve riskleri ortaya koymak amacıyla yakın bir zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı, Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliği ile bir araya gelerek "Reel sektöre krediler kesilirse bu tam bir ekonomik krize dönüşür" uyarısında bulunacaklarını açıkladı. Denizcilik sektörü de tüm bankaların kredileri çağırmaya başladığını açıkladı.İSO'nun ilk kez düzenlediği ve 30 işadamının katıldığı 3 gün süren Van, Bitlis ve Muş ziyareti sona erdi. Bölgenin geri kalmışlığının giderilmesi ve sorunların dinlenmesi amacıyla düzenlenen ziyarete 30 işadamı katıldı. Ziyareti değerlendiren ve gündeme dair soruları yanıtlayan Küçük, reel sektörün sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirtti. Küçük "Tüm olumsuzluklara rağmen, büyümesini ve ihracatını devam ettiriyor. Adeta cambazlık yapıyor. Aceleci olmak istemiyoruz ama duyduklarımızı da ifade etmeliyiz. Bazı kamu bankalarının kredileri geri çağırdığı yolunda üyelerimizden gelen yazılar var. Bunların ifade edilmesi, diğer bankaları da kredileri geri çağırmaya itecekse, bu bir olumsuzluk yaratır. Ama bir olay varsa da, bunun önlenmesi adına konuşuruz" dedi.Bankacılık sektörünün geçmişe göre sağlam olmasının yeterli olmadığını ifade eden Küçük, "Eğer reel sektör finansman sıkıntısına girerse, siz istediğiniz kadar hazırlıklı olun, bu ekonomik krize dönüşür" uyarısında bulundu. Finans sektörüne ve kamu bankalarına örnek olma anlamında daha büyük görevler düştüğünü dile getiren Küçük, şunları söyledi: "Hala bu devirde kamu bankaları yanlış yapıyorsa bunun bedelini ne finans sektörü ne de reel sektör ödemeli. Reel sektör kendini geçmiş krizde ispat etti. Şimdi de finans sektörü kendini göstersin."Küçük, "Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil. Daha dayanıklıyız ama eksikliklerimiz var. Proaktif olmamız lazım. Söylemden eyleme geçmemiz lazım" diye konuştu. Küçük, Türkiye'de 2 yıldır reel sektörde ciddi sıkıntının olduğunu belirterek, küresel krizin reel sektöre sıçraması halinde, hem ekonominin hem de Türkiye'nin bu krizin altında kalacağını vurguladı. Reel sektörün üretimini devam ettirecek tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğine dikkat çeken İSO Başkanı, burada asıl görevin ise hükümete düştüğünü söyledi.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan geçen hafta bankalara yönelik sert bir uyarıda bulunarak, "Bankalar gayet dikkatli bir şekilde işlerine devam ediyor. Yalnız bu arada bazıları olur da bir paniğe kapılır, 'Eyvah, ben ileride bulursam, bulmazsam' diye... Sözleşmenin altına karınca duası gibi birşey yazıyorlar. 'İstediği an geri alır' diye. Sakın ha kredilerini geri çağırmasın. Kendilerinden özellikle istiyorum. Bu iş alemini en fazla etkileyen konudur" açıklamasında bulunmuştu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de, Unakıtan'ın bankaları uyarısı üzerine, en büyük sorunun kamu bankaları kaynaklı olduğunu yazmıştı. Büyük bir kamu bankasının aylardır kredi açmadığını belirten Özkök, bankanın bu konuda, "Maalesef kredi limitimiz dolu, BDDK'nın uyarısı var" şeklinde yanıt verdiğini kaydederek, "Peki kamu bankası bu limite nasıl dayanmış? Hükümete yakın bir işadamına açtığı kredi yüzünden kasası boşalmış! BDDK hatırlayacaksınız, bu ülkeye 50 milyar dolara mal olan hortum rezaletine tepki olarak kuruldu. 7 yıl oldu. Bugün geldiğimiz nokta nedir? BDDK, kamu bankasının dengesini bozacak krediye sesini çıkaramıyor" demişti.Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Meclis Başkanı Kenan Torlak da, bankaların kredileri vadesinden önce çağırmaya başladığını açıkladı. Onaylanmış kredilerin ertelendiğini ya da kredilerin vadesinden önce kapatılmasının istendiğini vurgulayan Torlak, "Yeni kredi taleplerimize zaten karşılık alamıyoruz. Bankalarımız mevduat açısından iyi durumda olmasına rağmen bunu yapıyor. Bu durum aklınıza gelecek her banka tarafından uygulanıyor. Tek tek isim vermeye gerek yok. Sektöre öncü bankalar da buna dahil. Bu durum sektörü çok derinden etkiler. Sektör de bu yeni duruma göre yeni planlar yapılıyor. Tuzla'da işten çıkarmalar başladı bile" dedi.İSO Başkanı Tanıl Küçük, Van'ın gelişmişlik düzeyinin bölgede lokomotif şehir olabileceğini gösterdiğini söyledi. Gezinin sadece işbirliği değil, sorunların iletilmesi anlamında da değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Van'ın sınır ticaretine açılmasında İSO'nun ciddi bir katısı olabilir. Bölgedeki en önemli hayat suyu sınır ticareti. 1980'de 80 milyon olan hayvan sayısı 46 milyona düşmüş. Tarım ve hayvancılık için yeni bir politikaya ihtiyaç var. Bölgede tarıma dayalı sanayi geliştirilebilir. Van'da da birkaç sanayici deri sektöründe iş anlaşması yaptı. Bu da bir başlangıç" dedi.