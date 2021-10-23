Kamu bankaları kredi faizlerini Merkez Bankası’nın indirdiği seviyeye çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Twitter’da yaptığı paylaşımda kamu bankalarının kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi (politika faizi) seviyesine çektiğini duyurdu. Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 100 baz puanlık indirimi sonrasında kredi faizlerinin düşmemesi ekonomistler tarafından uygulanan para politikasının yanlışlığının kanıtı olarak gösteriliyordu.

İktidara yakın iş dünyası örgütleri de kamu bankalarına faizleri indirme çağrısı yapmıştı. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Özellikle bankaların. Kamu bankalarının faiz indirimine öncülük etmesi şarttır. Kamu bankalarının pazartesinden itibaren aksiyon almalarını bekliyoruz. Devamında da özel bankaların bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu meselenin hep beraber birlik içerisinde çözüleceğini düşünüyoruz. Sadece Merkez Bankası’nın faiz indirmesiyle olmaz” demişti.

Yatırım ve üretimin önündeki en büyük engelin faiz olduğunu belirten Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Genel Başkanı Ayhan Karahan da, kamu bankalarına faiz indirimine öncülük etmesi çağrısında bulunarak “Kamu bankalarından faiz indirimine uymalarını istiyoruz. Finansman maliyetleri düşsünki üretim ve yatırım devam edebilsin. Bu konuda yaşanan kısır döngüyü kırmak için kamu bankalarının elini taşın altına koymasını istiyoruz. Merkez Bankası’nın sözü kamu bankalarına geçmeyecekse piyasaya nasıl etki edecek” yorumu yapmıştı.