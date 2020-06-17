Kamu bankaları faizi indirdi, Nisan'da konut fiyatları yıllık yüzde 17 arttı

Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi’nin Nisan ayı verileri açıklandı. Nisan’da Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.7 arttı. Enflasyondan arındırılmış reel fiyat artışı yüzde 5.2 oldu. Nisan’da fiyat artışı aylık bazda ise yüzde 1.7 olarak gerçekleşti.

En çok konut fiyat artışı yaşanan yerler, yüzde 25,7 ile Van, Bitlis, Hakkari, Muş, ile Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgeleri oldu.



Nisan’da İstanbul da konut fiyatları bir önceki aya oranla yüzde 1.7 oranında yükselirken Ankara da yüzde 1.9 ve İzmir’de yüzde 1,0 oranlarında arttı.