Kamu-Ar: Gıda fiyatları aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi (Kamu-Ar) kasım ayına ilişkin "halkın enflasyonu" raporunu yayımladı. Buna göre kasımda gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 51’i olarak gerçekleşti.

Kamur-Ar'ın araştırmasına göre gıda fiyatlarındaki artışta ekmek, et-balık, süt ve süt ürünleri, yağ, bakliyat ve sebze gibi ürünlerdeki artış belirleyici oldu. Ekmek, un, bulgur, makarna ve şehriye fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında artış kaydetti.

Kasımda bir önceki aya göre Et ve balık grubu fiyatları yüzde 12,6 arttı. kasımda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 8,7 oranında artış gösterirken, yağ fiyatları yüzde 8,1 arttı.

Bakliyat fiyatları yüzde 9 arttı

Araştırmaya göre kasımda meyve fiyatları yüzde 0,3 oranında azalırken, domates, kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatı aylık yüzde 3,7 arttı.

Bakliyat fiyatları ise kasımda aylık yüzde 9 artarken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker, çay, bal gibi ürünlerin fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle yüzde 7,3 oranında artış oldu.

Gıda fiyatları yıllık yüzde 51 arttı

Gıda fiyatlarında 2020 yılının kasım ayına göre yüzde 51 oranında artış gözlendi.

Kasımda yıllık bazda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu.

Yağ fiyatları ise yıllık yüzde 39,6 oranında artarken; meyve fiyatları yüzde 89,2, sebze fiyatları ise yüzde 79,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 25,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 oranında zamlandı.