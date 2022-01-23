Kamu-Ar: Açlık sınırı ocakta 5 bin liraya dayandı; asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi'nin (Kamu-Ar) araştırmasına göre Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin liraya dayandı. Gıda dışı harcamalar ise aynı dönemde 10 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı 15 bin lirayı geçti. Açlık sınırı söz konusu artışla birlikte asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ocakta 272 lira artışla, 4 bin 924 liraya, gıda dışı harcaması 572 lira artışla 10 bin 89 liraya ve yoksulluk sınırı bin 415 lira artışla, 15 bin 13 liraya yükseldi.

"Yoksulluk riski giderek büyüyor"

Kamu-Ar açıklamasında "Türk lirasının değerinde geçen yılın son dört aylık döneminde yaşanan ve bu yılda devam eden değer kaybının yol açtığı fiyat artışları, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor" ifadeleri kullanıldı.

"Açlık sınırı asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı"

Geçen yıl ocak ayına göre ise açlık sınırı bin 657 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 496 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da son bir yılda toplam 4 bin 126 liralık artışla 15 bin 13 lira oldu.

Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte bu ay 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı.