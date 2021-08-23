Kamu-Ar: Açlık sınırı ağustosta 3 bin 589 liraya, yoksulluk sınırı 12 bin 397 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi (Kamu-Ar), dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ağustos ayında 3 bin 589 liraya, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcamanın 8 bin 808 liraya, yoksulluk sınırının ise 12 bin 397 liraya yükseldiğini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos 2021 sonuçları açıklandı.

Gıda ve enerji fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle bir türlü kontrol edilemeyen enflasyon, geliri reel olarak azalan vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ağustosta 3 bin 589 liraya çıkarken, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 808 liraya yoksulluk sınırı da 12 bin 397 liraya yükseldi.



Açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 76 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 126 lira ve yoksulluk sınırı da 202 lira arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise açlık sınırı 443 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 767 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da yılın ilk sekiz aylık döneminde toplam 1.210 liralık artışla 12 bin 397 lira oldu.

Açlık sınırı 3 bin 589 TL

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para ağustos ayı için 3 bin 589 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et, balık ve yumurta için ağustosta harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 7 lira, geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre 115 lira ve son bir yılda ise 136 lira artarak 1.038 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yılın aynı ayına göre ise 18 liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 23 lira artarken, yılın ilk sekiz aylık döneminde 232 lira ve geçen yılın ağustos ayına göre ise 228 lira artarak 896 lira oldu. Meyve için harcanması gereken para ağustosta 25 lira artarken son sekiz ayda 80 liralık, son bir yılda 99 lira artarak 362 lira olurken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta önceki aya göre 5 lira arttı, geçen yılın sonuna göre ise 75 lira azalarak 278 liraya geriledi. Sebze harcamalarında son bir yıllık dönemde de 30 liralık artış oldu.

Ağustosta 470 liraya yükselen ekmek, un ve makarna için yapılması gereken harcama son bir ayda 11 lira, son bir yıllık dönemde ise 73 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ağustosta değişmezken son bir yılda 13 lira artarak 88 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama ağustosta 3 lira, son bir yılda ise 31 lira artarak 86 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da ağustosta 4lira azalarak 217 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da 6 lira artarak 61 liraya yükseldi.

Ağustosta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 1.031 lira, yetişkin bir kadın için 825 lira, çocuk için 619 lira ve genç için de 1.114 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar arttı

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ağustosta 8 bin 808 liraya çıktı.

Ağustosta giyim ve ayakkabı harcamaları 674 liraya indi. Barınma (kira dahil) harcamaları, elektrik, doğalgaz ve beyaz eşya gibi ürünlere gelen zamlar yüzünden 1.791 liradan 1.882 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 1.024 lira olurken, sağlık harcamaları 401 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 1.852 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 516 lirada kalırken, eğlence ve kültür harcamaları 354 liraya yükseldi. Eğitim harcamaları 273 lira olurken, otel harcamaları 739 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 555 lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 538 lirada kaldı.

Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 767 lira son bir yılda ise 1.209 liralık artış yaşandı.

Yoksulluk sınırı 12.397 TL

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ağustosta 12 bin 397 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 1.210 liralık artış yaşandı. Son bir yıllık artış ise 1.891 lira oldu. (ANKA)





