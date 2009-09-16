Kamu alımlarında AB yönergesine uyum

'Kamu alımları yasası' adı altında kamu alımlarını AB ile uyumlu hale getirecek düzenleme bu alandaki istisnaları daraltacak, ihaleli ve ihalesiz tüm alımları kapsayacak.



Kamu İhale Yasası, “kamu alımları yasası” adı altında ihaleli, ihalesiz tüm kamu alımlarını kapsayacak şekilde düzenleniyor. Düzenlemeyle yasanın Avrupa Birliği (AB) direktiflerine uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, “eşik değer” esas alınarak, bu değerin üzerindeki ihaleler bire bir AB direktiflerine uyumlu hale getirilecek. “Eşik değer” in altında kalan ihaleler ise mevcut durumdan daha esnek bir yapıya kavuşturulacak.



İstisnalar daraltılacak



Düzenlemeyle eleştirilere konu olan “istisnalar” da önemli ölçüde daraltılacak. Yasa kapsamı dışında alım yapılmasını öngören “istisnalar”, savunma, güvenlik, acil durum, araştırma geliştirme gibi zorunlu alanlarla sınırlı olacak.



KİK Başkanı Hasan Gül, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne sunduğu ulusal program kapsamında hangi mevzuatın ne zaman hayata geçirileceği konusunda taahhütte bulunduğunu ifade ederek, bu takvime göre AB’ye tam uyumlu Kamu İhale Kanunu’nun, 2009- 2010 yıllarında tamamlanması gerektiğini kaydetti.



2010 sonuna kadar yasanın hayata geçirilmesi gerektiği için çalışmaya bir kaç ay içinde son şeklini vermeye uğraştıklarını belirten Gül, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yasanının adını da kamu ihale kanunu değil, kamu alımları kanunu gibi düşünüyoruz. Bir takım kamu alımları ihalesiz yapılabiliyor. Bu kanun hepsini kapsayacağı için ihaleli, ihalesiz... Kanun kapsamı genişleyecek” şeklinde konuştu.



