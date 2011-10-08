-Kamu alımları arttı ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Bu yılın ilk yarısında düzenlenen ihalelerde, kamu alımları tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,82 oranında artarak 35,4 milyar liraya yükseldi. AA muhabirinin Kamu İhale Kurumunun, ''1 Ocak - 30 Haziran 2011 Dönemi Kamu Alımları İzleme Raporu''ndan derlediği bilgilere göre, bu dönemde 9 bin 792 kamu kurum ve kuruluşu, Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunu (EKAP) kullanarak 99 bin 535 ihale kayıt numarası aldı. Bunlardan 18 bin 846'sı iptal edilirken aktif ihale kayıt numarası sayısı 80 bin 689 oldu. Bu yılın ilk yarısında düzenlenen kamu ihale sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,50 artarak 66 bin 672 oldu. Bu ihalelerde mal veya hizmet alımı ile yapım işi için 28 bin 92 yüklenici, toplam 89 bin 319 sözleşme imzaladı. Kamu alımı ihalelerinin toplam sözleşme bedeli tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,82 oranında artarak 35 milyar 384 milyon 666 bin liraya ulaştı. Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 oranında artarak 1 milyar 735,4 milyon liradan 4 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde EKAP ve KSP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı ise 39,6 milyar lira oldu. Bu tutarın 32,2 milyar lirası Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usulleri kapsamında yapılan alımlara ait olurken, 3,2 milyar lirası istisna kapsamında yapılan alımlara, 4,2 milyar lirası doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara, 11,7 milyon lirası da kapsam dışındaki alımlara ilişkin gerçekleşti. Yabancı yüklenicilerin kazandığı ihalelerin toplam ihaleler içindeki payı tutar bazında yüzde 1,78 oldu. Bu dönemde Kamu İhale Kurumuna sözleşme bilgisi gönderilen ihalelerin yüzde 89'u 2011 yılında, yüzde 9'u 2012 yılında, yüzde 2'si ise 2013 ve sonrasında tamamlanacak kamu alımlarından oluştu. Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usulleri kapsamında yapılan alımların 9,4 milyar lirasını mal, 10,1 milyar lirasını hizmet, 12,6 milyar lirasını da yapım işleri oluşturdu. Söz konusu dönemde alınan teyit sayısı 259 bin 103, kamu ihale bülteninde yayımlanan ihale ilan sayısı ise 48 bin 652 oldu. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerin yüzde 77'si açık ihale, yüzde 22'si pazarlık usulü, yüzde 1'i de belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirildi.