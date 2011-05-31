-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SON GÜN... ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında son güne girilirken, Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda, vergi kaçırdıkları gerekçesiyle kendilerine borç çıkarılan hemen hemen bütün mükellefler, yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını da kapsayan 6111 sayılı Kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle başlayan yeniden yapılandırma süreci, bu akşam bitiyor. Kanunun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi matrah artırımı ile gelir ve kurumlar vergisinde stopaj artırımlarıyla ilgili hükümlerinden yararlanmak isteyenler, bugün mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme dönemi ise (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihinde sona erecek. SSK ve Bağ-Kur prim borçları ile yapılandırma kapsamına alınan diğer borçların yapılandırılması başvuruları da bugün sona erecek. 6111 Sayılı Kanunda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında vatandaşa 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurma hakkı tanınmıştı. Ancak daha sonra Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde, sözkonusu süre, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılmıştı. -MERKEZ BANKASI VAKFI DA BAŞVURDU- Bu arada kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunan mükellefler arasında denetim birimlerinin haklarında inceleme yaparak, vergi kaçağı raporu düzenledikleri çok sayıda kişi ve kuruluş da yer aldı. Gelirler Kontrolörlerinin incelemeleri sonrasında yüksek tutarda vergi, ceza ve faiz yüküyle karşı karşıya kalan Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Sandığı Vakfı da, dün vergi dairesine yeniden yapılandırma başvurusu yaptı. Gelirler Kontrolörleri, geçtiğimiz yıllarda Vakfı 2002-2007 hesap dönemi için incelemeye almıştı. İncelemeler sonucunda Vakfa 1 milyar 966 milyon lira vergi aslı, 1 milyar 985 milyon lira vergi cezası kesilmiş, 2,1 milyar lira da faiz tahakkuk ettirilmişti. Bu şekilde Merkez Bankası Vakfından 6 milyar lirayı aşan vergi, ceza ve faiz istenmişti. Maliye ile uzlaşmayı reddeden Vakıf, olayı Vergi Mahkemesine götürmüş, Mahkeme de, vergi inceleme raporlarını dikkate alarak, Vakfın 4 milyar lira dolayında ödeme yapmasına karar vermişti. Bu gelişme üzerine ilgili vergi dairesi, geçen yıl Ekim ayı içeresinde Merkez Bankası Vakfıyla ilgili ihtiyati haciz uygulamasına gitmişti. Vakfın itirazı üzerine mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken, nihai karar verilmediği için de Vakıfla ilgili ihtiyati haciz süreci devam ediyordu. Sözkonusu Vakfın yeniden yapılandırma başvurusu sonrası 4 milyar lira dolayında bulunan vergi borcu, 800 milyon lira düzeyine indi. Merkez Bankası Vakfının, bu borcun yanısıra, matrah artırımı başvurusu yaptığı da belirtildi. Buradan yapılacak ödeme ile birlikte Vakfın, devlete 850 milyon liraya yakın bir ödeme yapması bekleniyor. -ELEKTRİK ŞİRKETLERİ DE BORÇLARINI YAPILANDIRDI- Yine Gelirler Kontrolörlerinin vergi incelemeleri sonucu, kendilerine 700 milyon lira vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi çıkarılan Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş ve Süsel-Süzer Elektrik Limited Şirketi de, yapılandırmadan yararlandı. Sözkonusu elektrik şirketlerine yapılandırma sonrasında 120 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. Süzer Elektrikle ilgili borcun, Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararı sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Gelirler Kontrolörlerinin Elektrik Üretim İhalesi alan ancak ihalenin iptal etmesi sonrasında Tahkime giderek açtığı tazminat davasını kazanan Süzer Elektrikle ilgili incelemelerinde, firmanın vergi karşılığını da içeren yüklü bir tazminat geliri elde ettiği, ancak bu gelir üzerinden vergi ödememek için işlemi kayıtlarına gelir olarak yansıtmadığı tespit edildi. Grup bünyesinde zarar eden firma ile birleşilmesinin ardından da tazminat gelirinin kayıtlara gelir olarak intikal ettirildi, bu şekilde gelirin birikmiş zararların mahsubunda kullanıldığı anlaşıldı. Bu şekilde haksız yere vergisel avantaj sağlandığı gerekçesiyle, Süzer Elektriğe de vergi aslı, ceza ve faiz uygulandı. -TÜPRAŞ DA BAŞVURU YAPTI- Gelirler Kontrolörlerinin geçen yılki vergi incelemeleri sonucu düzenlenen raporlarda 800 milyon lira dolayında vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi istenen Tüpraş A.Ş de, yapılandırmaya giden kuruluşlar arasında yer aldı. 6111 Sayılı Kanundan yararlanan Tüpraş'a yapılandırma sonrasında yaklaşık 152 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. Tüpraş'ın bu tutarı Haziran ayı sonuna kadar ödemesi gerektiği bildirildi. Vergi incelemeleri neticesinde yapılan tarhiyatlari için yargıya başvuran Doğan Grubu da, Gelirler Kontrolörlerinin çeşitli inceleme raporları için yapılandırma başvurusu yaptı. Gruba yapılandırma sonrası ihtilaflı borçlar için yaklaşık 860 milyon lira, matrah artırımları için de yaklaşık 81 milyon lira vergi tahakkuk verildi. -SONUÇLARI BAKAN AÇIKLAYACAK- Bu arada kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması başvurularında vergiyle ilgili sonuçlar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. Basın Toplantısının 2 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.