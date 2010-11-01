-KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''(Kamu alacaklarının yapılandırılması) Tasarıya şu anda nihai şekli veriliyor. Matrah artımı dahil olmak üzere bazı hususlar gündeme geldi'' dedi. Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, Türkiye'nin küresel kriz döneminde önemli bir stres testinden büyük başarıyla geçtiğini, bunun da Türkiye'nin dünyada yeniden çok farklı bir şekilde algılanmasını sağladığını, bu durumun Türkiye'nin varlıklarının uluslararası piyasalarda fiyatlanmasına da yansıdığını ifade etti. Türkiye için önemli olanın AB ile arayı her anlamda sürekli bir şekilde kapatmak olduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Gerek temel hak ve özgürlükler gerek demokrasimizin standartları gerek kişi başına milli gelir ve gerekse mevzuat açısından AB ile sürekli uyum ve bu uyumun beraberinde getirdiği bir yakınsama süreci. Türkiye şu anda bu süreçte. Bu süreç ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Hakikaten bu kriz sonrası dönemde bunun çok açık bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz ve o açıdan da Avrupa'da Türkiye'ye ilişkin algılarında zamanla ben değişeceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'ye ilişkin algılar geçmişe dayanıyor. Almanya'ya 60'lı, 70'li yıllarda giden vatandaşlarımızın oradaki pozisyonuna veya Türkiye'nin geçmişteki yaşadığı sıkıntılara, iniş çıkışlara dayanıyor. Ama bu kriz sonrası dönemde böylesine büyük bir krize rağmen Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin sağlam olması...Bizim herhalde Maastricht kriterlerini gelecek sene özellikle bütçe açığı ve borç stokunda tutturacağız. Muhtemelen birkaç yıl içinde faiz ve enflasyona ilişkin kriterleri de tutturacağımıza inanıyorum. Çünkü onlara da çok yakınlaştık. Türkiye o anlamda iyi bir konumda.'' -TASARI NİHAİ ŞEKLİNİ ALMADI Maliye Bakanı, çok geniş kapsamlı bir kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin tasarıya şu anda nihai şeklinin verildiğini ifade ederek, ''Matrah artımı dahil olmak üzere bazı hususlar gündeme geldi. Ancak bir tasarı nihai şeklini almadan son kararlar verilmeden bu yönde bağlayıcı bir ifadede, açıklamada bulunmak istemiyorum'' dedi. Şu an tasarıya nihai şekli verilmediğini ve bu konuya bir kaç kez ilgili bakanlar düzeyinde baktıklarını, Başbakana arz ettiklerini bildiren Şimşek, ''Birkaç husus var o konularda nihai şekli verildikten sonra biz size gereken açıklamayı yaparız'' diye konuştu.