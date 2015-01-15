Kampüsten sonra Saray da 'külliye' oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki; Kültür Sarayı, 4 milyon kitaplık halka açık kütüphane ve cami inşaatlarının tamamlanmasının ardından ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ adının ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ olarak değiştirilebileceğini söyledi.

7 Ocak'ta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Sağlık Temel Bilimleri Binası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada da "Kampüs değil külliye dersek daha isabetli olur" diyerek tartışmaya yol açmıştı.

Hürriyet'ten Ümit Çetin'in haberine göre Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankaya Köşkü’nde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkenin geleceği, sorunları ve çözüm yollarının tartışılmasıyla bilinen Çankaya Sofrası’nın da hem ismini hem de mekanını değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün verilen davetin ismi ‘Cumhurbaşkanlığı Sofrası’ olarak değiştirilirken, davetlilerin sayısı da ‘tarihteki 16 Türk devleti’ne atıfla 16 akademisyen olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, yaklaşık 3.5 saat süren yemekli toplantı ile ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ve pek çok kesimden ismin davet edildiği geleneği Cumhurbaşkanlığı Sofrası’nda sürdürüyor” açıklaması yer aldı.

Toplantının ana gündem maddesini Fransa’daki saldırı ve Avrupa’daki İslamofobi oluşturdu. Çözüm Süreci’nin hiç konuşulmadığı toplantıda Erdoğan, inşaatın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın isminin ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ olarak değiştirilebileceğini belirtti. Erdoğan bu alanı; düşünce kuruluşlarının, STK’ların, Türkiye’deki farklı kesimlerden örgütlerin çalışabileceği bir külliye olarak düşündüğünü söyledi. Erdoğan ayrıca akademisyenlere, Saray ve çevresinin Türkiye’nin gücünü gösteren ama aynı zamanda halkla bütünleşmiş onurlu alçakgönüllüğün göstergesi olmasını istediğini vurguladı.

16 Türk devletine 16 akademisyen

Erdoğan’ın akademisyenlerin sayısını da tarihteki 16 Türk devleti sayısına göre belirlediği de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sofrası’na şu akademisyenler katıldı: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Prof. Dr. Osman Can (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Atilla Yayla (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Prof. Rr. Ahmet Çiğdem (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Burhanettin Duran (Şehir Üniversitesi), Prof. Dr. Gülnur Aybet (Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal Sayar (psikolog/yazar) Prof. Dr. Erol Göka (psikolog/yazar), Dr. İbrahim Dalmış (Pollmark araştırma şirketi) Doç. Dr. Fahrettin Altun (Şehir Üniversitesi), Prof. Dr. Edibe Sözen (Gazikent Kalyoncu Üniversitesi), Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Alev Erkilet (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Danışman Savaş Barkçin.