Kampüste siyaset yapmak artık suç sayılmayacak

Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası kapsamında olan yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyette bulunmak, suç olmaktan çıktı.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yeni hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne ilişkin bilgi verdi.

Çetinsaya yeni yönetmelikle ilgili, 'En katılımcı ve özgürlükçü' ve 'Temel felsefesi öğrencileri kampüs dışında izlemekten vazgeçmek' dedi.

Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yönetmelikle, yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyette bulunmak suç olmaktan çıktı.

Yeni yönetmelik özetle şöyle:

- Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenci bir daha aynı yükseköğretim kurumuna alınmayacak.

- Kumar oynamak veya oynatmak suç olmaktan çıkarıldı.

- Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak kınama cezası kapsamına alındı.

- Yükseköğretim kurumlarında alkollü içki içmek, 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezası kapsamına girdi.

- Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak veya ticaretini yapmak, 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası kapsamına alındı.

- Irza tecavüz etmek', 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası kapsamında düzenlendi.