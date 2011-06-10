Kampüste erkek dehşeti

T24- Aydın Üniversitesi öğrencisi Reşat K., kendisini terk eden Esra Ö.’yü kantinde başına tabanca dayayarak rehin aldı. Saatlerce ecel terleri döktüren genç sonunda teslim oldu. Rektör Prof. Salih Çelikkale, yaşananları "önemsiz bir olay" olarak yorumladı.









Aydın Üniversitesi’nin Florya’daki kampüsünde dün saat 20.00 sıralırında Yerel Yönetimler Bölümü son sınıf öğrencisi Reşit K., eski kız arkadaşı Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Esra Ö.’yü kantine çağırdı. Reşit K. bir süre konuştuğu genç kızı başına ruhsatsız tabancasını dayayarak rehin aldı ve diğer öğrencilerin dışarı çıkardı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri kampüse geldi. Konuşmak istemeyen ve genç kızı öldüreceğini söyleyen Reşit K., polislerin de uzaklaşmasını istedi.

Bunun üzerine kampüse özel harekat polisleri gönderildi, kantin çevresine keskin nişancılar yerleştirildi. Reşit K., uzun uğraşlar sonucu ikna olarak, kızı saat 22.00’de bıraktı. Bu kez de tabancayı başına dayayan Reşit K. polisten uzaklaşmasını istedi. Üniversitenin rektörü Prof. Salih Çelikkale’nin ikna çabaları da sonuç vermeyince polisler operasyon için hazırlığa başladı. 23.30 sıralarında çılgın genç, kendiliğinden tabancasını bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Reşit K. polis merkezine götürüldü.

İki gencin 8 ay önce ayrıldıkları, bu süreçte buluştukları bir kafede Reşit K.’nın başka bir erkekle beraber olan Esra Ö.’yü dövdüğü, genç kızın olayı anlatması üzerine, ailesi tarafından Reşit K.’nın darp edildiği öne sürüldü.

Rektör: Önemsiz olay!

Bu arada yaşananların “önemsiz bir olay” olduğunu söyleyen Rektör Prof. Salih Çelikkale, basın mensuplarının üniversite kampüsüne nasıl tabanca sokulduğu şeklindeki sorusuna “Tabancanın kurusıkı mı yoksa gerçek mi olduğu belli değil” yanıtını verdi.