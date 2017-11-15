Kampüs önündeki cinayette sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da, 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz yargılanan Yasin Çakan da 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kalırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi olarak Hasan Şimşek\'in sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi.

Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında, Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tamamı tutuksuz olan diğer sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırdı. Mahkeme, bu 2 sanığın \'adam öldürmek\' suçundan Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya, öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Tuğrul\'u, Hasan Şimşek\'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, terör örgütü üyesi olmaktan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Yasin Çakan\'ın ise adam öldürmek suçundan beraatına karar verirken, örgüt üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

KILAVUZ: ADALET TECELLİ ETTİ

Duruşma sonrasında Kütahya Zafer Meydanı\'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, \"7 yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı\" dedi.



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