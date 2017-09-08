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Kampüs önündeki cinayet sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan

08 Eylül 2017 22:17

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan için savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.
Olay 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi.  DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kaldığı hastanede kurtarılamadı. Hasan Şimşek\'in katil zanlısı olarak sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi. Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile diğer tamamı tutuksuz olan sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırarak bu 2 sanığın adam öldürmek suçundan Kütahya 2\'ci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi.
Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları yetkilileri katıldı.
Duruşmada savcı, sanıklar için mütalaada bulundu. Mahkeme savcısı, Mehmet Tuğrul ile Yasin Çakan hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak, kasten adam öldürmek suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı savunma verme talepleri nedeniyle duruşmayı 12 Kasım 2017 tarihine ertelerken tutuksuz sanık Yasin Çakan hakkında da tutuklanması amacıyla yakalama kararı verdi.

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