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KAMPTA BULUNAN 60 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ TRABZON (A.A)

24 Temmuz 2011 10:19

-KAMPTA BULUNAN 60 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat yaylasında kampta bulunan 380 öğrenciden 60'ı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat yaylasında düzenlediği kampa katılan 16-18 yaş grubundaki 380 öğrenciye, gün içerisinde kentin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Daha sonra kamp alanında toplanan ve akşam yemeğini yiyen öğrencilerden bazıları, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine aktardı. Rahatsızlanan öğrenci sayısının artması üzerine kamp alanına gelen ambulanslar aracılığıyla 60 öğrenci, Çaykara ve Of İlçe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Of Devlet Hastanesi Başhekimi İdris Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Cerrahi, Dahiliye, Çocuk ve Kadın Doğum Servisi olmak üzere çok sayıda yeri öğrenciler için boşalttıklarını belirterek, ''Gençlerin besin zehirlenmesinden dolayı rahatsızlandıklarından şüpheleniyoruz'' dedi. Bu arada Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Adnan Gül, Of Kaymakamı Tuncay Sonel ile Of Belediye Başkanı Murat Saral, Of Devlet Hastanesine gelerek zehirlenen gençleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yetkililer, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak diğer öğrencilerin de zehirlenebileceği ihtimaline karşın kampta sağlık taraması başlatıldığını bildirdi. Öte yandan kampta Sağlık İl Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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