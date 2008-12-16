Kampanyaya imza atanlar

Özür dileyenler grubunun www.ozurdiliyoruz.com adlı web sitesinde başlattıkları kampanyaya destek verenlerden bazıları şunlar:
Adalet Ağaoğlu Bejan Matur Ertuğrul Kürkçü İbrahim Betil Mustafa Suphi Erden Şenol Karakaş Adnan Ekşigil Berat Günçıkan Esra Mungan İbrahim Kaboğlu Mustafa Yasacan Şerafettin Elçi Ahmet Çakmak Betül Tanbay Evin Doğu İhsan Dağı Naci Kutlay Şeyhmus Diken Ahmet Çiğdem Bilge Contepe F.Levent Şensever İpek Çalışlar Nail Satlıgan Sezgin Tanrıkulu Ahmet Evin Bülent Atamer Faruk Bildirici Işıl Kasapoğlu Necmiye Alpay Şirin Tekeli Ahmet İnsel Bülent Aydın Fatma Tülin Julide Kural Nedim Gürsel Suavi Aydın Ahmet İsvan Burhan Şenatalar Fazıl Hüsnü Erdem Kemal Gökhan Gürses Neşe Düzel Şükrü Erbaş Ahmet Kuyaş Canan Tolon Fehim Caculi Kemal Göktaş Nil Mutluer Süleyman Göncü Akif Kurtuluş Celal Başlangıç Ferda Balancar Kezban Hatemi Nilgün Toker Tahsin Yeşildere Aksu Bora Cem Mansur Ferda Keskin Koray Çalışkan Nilüfer Göle Tanıl Bora Alaz Kuseyri Cem Özdemir Ferhat Kentel Koray Düzgören Nurhan Yentürk Tarhan Erdem Ali Arif Cangı Cemil Koçak Fethiye Çetin Korhan Gümüş Ömer Faruk Gergerlioğlu Tarık Ziya Ekinci Ali Bayramoğlu Cengiz Aktar Fikret Adanır Lale Mansur Ömer Laçiner Temel İskit, Ali Nesin Cengiz Alğan Fikret Başkaya Levent Yılmaz Ömer Madra Tuna Kiremitçi, Alper Görmüş Cengiz Çandar Fikret Toksöz Leyla İpekçi Oral Çalışlar Ümit Fırat, Arzu Başaran Cezmi Ersöz Filiz Ali Leyla Neyzi Orhan Koçak Ümit Güney, Asaf Savaş Akat Çiğdem Mater Filiz Koçali Mahir Günşiray Orhan Miroğlu Ümit Kardaş, Aslı Erdoğan Coşkun Aral Füsun Üstel Mahmut Temizyürek Orhan Silier Ümit Kıvanç, Atila Eralp Deniz Türkali Gencay Gürsoy Mebuse Tekay Osman Köker Ümit Şahin, Atilla Yayla Derya Alabora Gila Benmayor Mehmet Demir Osman Murat Ülke Umut Özkırımlı, Attila Tuygan Dilek Kurban Gönül Dinçer Mehmet Güleryüz Oya Aydın Ünal Ünsal, Aydan Baktır Doğan Özgüden Gülçin Santırcıoğlu Mehmet Soylu Oya Baydar Vedat Yıldırım, Aydın Cıngı Doğan Tarkan Güllü Aybar Mehmet Ural Özlem Dalkıran Yahya Marda, Ayhan Aktar Ebru Erkekli Gülseren Onanç Melek Göregenli Perihan Mağden Yalçın Ergündoğan, Ayhan Bilgen Ece Temelkuran Günay Göksu Özdoğan Mesut Saganda Pınar Selek Yaman Yıldız, Ayla Gürsoy Edhem Eldem Gürhan Ertür Mine Kırıkkanat Piyale Madra Yasemin Çongar, Aylin Aslım Emine Algan Habib Bektaş Mithat Sancar Ragıp Duran Yasemin Göksu, Ayşe Batumlu Emine Uşaklıgil Hadi Uluengin Mücteba Kılıç Rasim Ozan Kütahyalı Yavuz Bingöl, Ayşe Berktay Emrullah Beytar Hakan Tahmaz Muharrem Erbey Roni Margulies Yavuz Önen, Ayşe Buğra Enis Batur Haldun Dostoğlu Muhsin Kızılkaya Şahin Alpay Yeliz Kızılarslan, Ayşe Erzan Eren Keskin Hale Tenger Murat Belge Şanar Yurdatapan Yıldıray Oğur, Ayşe Gözen Ergin Cinmen Halil Berktay Murat Çelikkan Şebnem K.Fincancı Yıldız Önen, Ayşe Kadıoğlu Ergün Eşsizoğlu Hasan Cemal Murat Morova Şebnem Sönmez Yücel Sayman
Ayşe Önal Erkan Goloğlu Hidayet Şefkatli Tuksal Murat Necip Arman Şehbal Şenyurt Yusuf Alataş, Aziz Gökdemir Erkan Şen Hüsamettin Onanç Murat Paker Selim Deringil Zeynep Tanbay, Barış Pirhasan Erol Katırcıoğlu Hüseyin Hatemi Murathan Mungan Semih Kaplanoğlu Zozan Özgökçe, Baskın Oran Ersin Salman Hüsnü Öndül Mustafa Arslantunalı Semra Somersan