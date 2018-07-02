Kampanya süresince 133 siyasetçi öldürülmüştü; Meksika'daki seçimin galibi belli oldu

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Meksika'da kanlı geçen kampanya sürecinin ardından yapılan seçimlerin sonuçları belli oldu. İlk resmi sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 53'ünü alan 64 yaşındaki solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador, devlet başkanlığı seçimini kazandı.

Lopez Obrador'un seçimdeki rakipleri muhafazakar Ricardo Anaya ile iktidardaki PRI Partisi'nden Jose Antonio Meade Lopez Obrador'un zaferini kabul ettiklerini açıklarken; Ulusal Seçim Konseyi de seçim sonuçlarını etkileyecek bir değişimin beklenmediğini açıkladı. PRI, ülkenin son yarım asırlık tarihinin önemli bir bölümünde iktidarı elinde tutuyordu.

'Diktatörlük olmaksızın köklü bir değişim' vadetti

Bundan önceki iki seçimde de aday olan 64 yaşındaki Obrador, bu sefer PRI ve PAN'ın siyaset üzerindeki hakimiyetini kırmış gibi görünüyor. İki partiyi de "aynı mafya iktidarının parçası" olarak değerlendiren Obrador, seçim kampanyasında Meksikalılara "diktatörlük olmaksızın köklü bir değişim" sözü vermişti. Bunun yanı sıra komşu ABD ile dostane ve işbirliği içinde bir ilişki için çalışacağını belirtmişti. Lopez Obrador seçim kampanyalarında Meksikalılara yolsuzlukla mücadele etme sözü vererek, sosyal adalet için çabalayacağını vaadetmişti. Lopez Obrador ayrıca ülkedeki uyuşturucu kartellerinin uyguladığı şiddeti de sonlandırmak istediğini açıklamıştı.

Hali hazırdaki Devlet Başkanı Pena Niato yasalara göre yeniden aday olamamıştı. Birçok Meksikalı, PRI partisinden olan Nieto'nun ekonomi yönetimi ve yolsuzluklarla ilgili politikalarından rahatsızdı.

133 siyasetçi öldürüldü

Ülkedeki danışmanlık şirketi Ettelekt'e göre 1 Temmuz'da yapılan genel ve yerel seçimler öncesinde, 8 Eylül'de başlayıp 28 Haziran’da sonra eren seçim kampanyaları sırasında gerçekleşen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürüldü. Bu süreçte en az bin aday da güvenlik zafiyeti yüzünden istifa etti.