Kampanya ekibi nerede olduğunu bilmediklerini söylemişti; Belaruslu muhalif aday Tikanovskaya'nın Litvanya'ya gittiği açıklandı

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Dün akşam kampanya ekibinin nerede olduğunu bilmediklerini açıklamasının ardından tartışmalı Belarus seçimlerinde ikinci olan aday Svetlana Tikanovskaya'nın Litvanya'ya gittiği açıklandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Tikanovskaya'nın Litvanya'da ve güvende olduğunu ifade etti.

Tikanovskaya'nın seçim kampanyası ekibi, pazartesi günü seçim sonuçlarına itiraz ettikten sonra devlet başkanı adayına ulaşamadıklarını ve nerede olduğunu bilmediklerini duyurmuştu.

Tikanovskaya, seçimlerin şaibeli olduğunu savunmuş ve sonuçları kabul etmemişti. Resmi sonuçlara göre Lukaşenko oyların yüzde 80.08'ini alırken Tikanovskaya %10.09'da kaldı.

Muhalif adayın seçimlerin şaibeli olduğunu söylemesinin ardından Belarus'ta büyük protestolar başladı. Dün bir protestocunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Tikanovskaya'nın blogger eşi Sergey, seçimlere giden süreçte en güçlü muhalif adaylardan biriydi. Bir süredir çalışmayan bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana, eşinin önce tutuklanması sonra da seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından aday olmaya karar vermişti.

Seçime giden süreçte muhalif adaylar tutuklanmış, Lukaşenko güce tutunabilmek için elindeki imkanları zorlamıştı.