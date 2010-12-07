-KAMPALA'DA BOMBALI SALDIRI: 23 ÖLÜ KAMPALA (A.A) - 12.07.2010 - Uganda'nın başkenti Kampala'da, 2010 Dünya Kupası final maçını izleyen birçok kişinin bulunduğu iki restoranda bomba patlaması sonucu en az 23 kişinin öldüğü bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, Kampala'nın güney kesimindeki bir banliyöde yer alan bir Etiyopya restoranında patlayan bomba sonucu 13 kişinin öldüğü, başkentin doğu kesiminde yer alan bir spor kulübündeki bir diğer patlamada da onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, "bombalı saldırıların hedefinin kesinlikle maçı izleyenler olduğunu" söyledi. Polisin, Etiyopya restoranına çıkan yolları kapattığı, patlamaların meydana geldiği bölgelerde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.