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Kamp dışında kalan Suriyeliler kayıt altına alınacak

Mobil Kayıt Tırı, Reyhalı'da yaşayan tüm Suriyelilerin kayıt altına alınmasıyla görevini tamamlayacak

12 Ocak 2014 00:06

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kamp dışında kalan Suriyeliler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince finanse edilen mobil koordinasyon merkezleriyle kayıt altına alınacak.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Reyhanlı ilçesinde kamp dışında kalan Suriyelileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince finanse edilen mobil koordinasyon merkezleriyle kayıt altına alacağı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, AFAD, tarafından Reyhanlı Belediyesi önüne konuşlandırılan "Mobil Kayıt Tırı", kısa süre içerisinde faaliyete geçerek ilçede kamp dışında bulunan Suriyelilerin parmak izi ve kayıt işlemlerini yapacak.

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