Kamp dışında kalan Suriyeliler kayıt altına alınacak

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kamp dışında kalan Suriyeliler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince finanse edilen mobil koordinasyon merkezleriyle kayıt altına alınacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Reyhanlı ilçesinde kamp dışında kalan Suriyelileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince finanse edilen mobil koordinasyon merkezleriyle kayıt altına alacağı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, AFAD, tarafından Reyhanlı Belediyesi önüne konuşlandırılan "Mobil Kayıt Tırı", kısa süre içerisinde faaliyete geçerek ilçede kamp dışında bulunan Suriyelilerin parmak izi ve kayıt işlemlerini yapacak.