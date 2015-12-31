Kamışlı'da intihar saldırıları, ölü ve yaralılar var

Suriye'de Rojava bölgesinin Kamışlı kentinde art arda 3 intihar saldırısı gerçekleşti. Cezire Kantonu Savunma Konseyi Sözcüsü Nasır Hec Mansur, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

ANF’nin haberine göre kent Sağlık Konseyi, yaralılar için tüm hastaneleri acil duruma geçirdi ve halkı yaralılar için acil kan vermeye çağırdı. Suriye Devlet Televizyonu da saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan Cezire Kantonu Savunma Konseyi Sözcüsü Nasır Hec Mansur, Kamışlı kent merkezinde yer alan Suriye ordusunun kontrolündeki Westa mahallesinde Hristiyan Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki restoran ve barda ihtihar saldırısı yaşandığını belirtti.

Mansur, "İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar Kamışlı'daki hastanelere kaldırıldı. Bir diğer saldırı çarşı merkezinde, öteki de otelde gerçekleştirildi. Dördüncü saldırı girişimi de son anda engellendi. Saldırıyı IŞİD'in yaptığı kesin" dedi.

Saldırı nedeniyle kentte güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyleyen Mansur, "Asayiş üyeleri olası saldırılara karşı gerekli tebdirleri alıyorlar ve kentte IŞİD'çi var mı yokmu ona bakıyorlar" diye konuştu.

Mansur, olası başka bir saldırıya karşı kentte arama tarama faaliyetlerin yapıldığını da sözlerine ekledi.