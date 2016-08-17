Kamışlı'da PYD karşıtı gösteri

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde dün düzenlenen gösteride Demokratik Birlik Partisi (PYD) protesto edildi.

Göstericiler, Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi (Yekiti) ile Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) bazı yetkililerin gözaltına alınmalarına tepki gösterdi.

Fransız haber ajansı AFP"ye konuşan iki partinin üyeleri, Pazartesi ve Salı günleri en az 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, PYD'ye bağlı asayiş güçlerinin, KDP'den 9, Yekiti'den ise başkan yardımcısı dahil iki kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Gözlemevi, gözaltına alınanların nerede olduklarının bilinmediğini de aktardı.

Yekiti ve KDP, Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin siyasi rakipleri.

Türkiye PYD'yi, "PKK'nın Suriye kolu" olarak görüyor.

Yekiti ve KDP ise Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Koalisyon'un önemli bir parçasını oluşturan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin de üyeleri.

PYD Mart ayında Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan etmiş, Suriye Kürt Ulusal Konseyi bu karara karşı çıkmıştı.

Konsey Başkanı İbrahim Bıro, Cumartesi günü PYD'lilerce kaçırılmış, Pazar günü Suriye-Irak sınırında serbest bırakılmıştı.

PYD'nin askeri kanadı olan Halk Koruma Birlikleri (YPG) ise Suriye ordusunun 2012'de ülkenin kuzeyinden çekilmesinin ardından, bölgedeki cihatçılara karşı en etkin güçlerden birine dönüşmüş durumda.