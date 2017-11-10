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Kamile ninenin Atatürk sevgisi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nde 9 gündür kalça kırığı tedavisi gören 81 yaşındaki Kamile Gün, Ata'ya sevgisini hastanedeki törende okuduğu şiirle gösterdi

10 Kasım 2017 16:07

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi\'nde 9 gündür kalça kırığı tedavisi gören 81 yaşındaki Kamile Gün, Ata\'ya sevgisini hastanedeki törende okuduğu şiirle gösterdi.
Yolda yürürken dengesini kaybederek düşen ve kalçasını kıran Kamile Gün, yakınları tarafından Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 9 gündür hastanede kalça kırığı tedavisi gören Gün, hasta yatağından kalkıp, 10 Kasım nedeniyle hastanede düzenlenen törene katıldı. Hastane görevlileri tarafından hasta sandalyesine oturtulan Kamile nine, Atatürk\'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05\'te, ayağa kalkamasa da saygısını gösterdi. Saygı duruşunun ardından Kamile nine, Atatürk\'e olan özlemini okuduğu şiirle gösterdi.
Bu arada Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz Ortaokulu\'ndaki öğrencilerde, 10 Kasım nedeniyle saat 09.05\'de okul bahçesinde imzasını kendi bedenleriyle oluşturarak Atatürk\'ü andı.

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