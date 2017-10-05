Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada karar çıktı 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Kamil Başoğlu\'nu kaçırdıkları iddiasıyla 3\'ü firari 12 sanığın yargılandığı davada bir sanık ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanık müebbet, iki sanık 9 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Davada tutuksuz yargılanan 2 er beraat ederken, firari 3 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemecince görülen davanın bugünkü celsesine, Kamil Başoğlu\'nu kaçırmaya giden ekibin başındaki eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış\'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık ve avukatları bir önceki celsede açıklanan savcılık mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Abdullah Yılmaz\'a ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, Eyyüp Baloğlu ile Tuna Han Ata\'ya müebbet ve 7 yıl 6 ay, Atahan Tatar ile Selami Darcan\'a müebbet, Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan eksi Kurmay Abay Muhsin Kutsi Barış ile Adem Parlak\'a ise \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan erler Tekin Göktaş ile Uğur Fidan\'ın beraatine karar verirken, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.