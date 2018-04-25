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Spor

Kamil Ahmet Çörekçi: "Trabzonspor'u el ele hakettiği yere çıkaracağız"

TRABZON,(DHA) Trabzonspor'un başarılı bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarlara umut dağıttı

25 Nisan 2018 02:07

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor\'un başarılı bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarlara umut dağıttı.
Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Kamil Ahmet, sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor maçından bir fotoğrafını paylaşarak, \"Sivas maçında yaşadığım sakatlıktan dolayı kalan maçlarda takım arkadaşlarımla beraber olamayacağım. Yeni sezonda formayı tekrar sırtıma geçirip, terimin son damlasına kadar bordo mavi için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Seneye Trabzonspor\'u el ele hakettiği yere çıkaracağız\" notunu düştü.

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