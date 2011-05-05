'Kamikaziler' Fukuşima'ya girdi

T24

Nükleer tesisi işleten Tokyo Elektrik şirketinin açıklamasında, işçilerin reaktör binasındaki havada bulunan radyasyonu soğurma girişimiyle 6 havalandırma makinesini yerleştireceği belirtildi. Bu çalışmanın 4-5 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.Deprem ve yol açtığı tsunamide bozulan reaktördeki soğutma sisteminin yeniden kurulabilmesi için reaktör içindeki radyasyon seviyesinin düşürülmesi gerekiyor.Nükleer santralde 12 Mart'ta meydana gelen hidrojen patlamasından sonra işçiler reaktör binasına giremedi.