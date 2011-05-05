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Dünya

'Kamikaziler' Fukuşima'ya girdi

Japonya'da 11 Marttaki şiddetli depremde hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki..

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Japonya'da 11 Marttaki şiddetli depremde hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki 1 numaralı reaktör binasına, işçilerin felaketten sonra ilk kez girdiği bildirildi.



Nükleer tesisi işleten Tokyo Elektrik şirketinin açıklamasında, işçilerin reaktör binasındaki havada bulunan radyasyonu soğurma girişimiyle 6 havalandırma makinesini yerleştireceği belirtildi. Bu çalışmanın 4-5 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Deprem ve yol açtığı tsunamide bozulan reaktördeki soğutma sisteminin yeniden kurulabilmesi için reaktör içindeki radyasyon seviyesinin düşürülmesi gerekiyor.

Nükleer santralde 12 Mart'ta meydana gelen hidrojen patlamasından sonra işçiler reaktör binasına  giremedi.


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