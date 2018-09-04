Kamerunlu Song'un yeğeni Yasemin Zehra atlet oldu

İZMİR, (DHA) - Futbolculuk kariyerinde Liverpool, Galatasaray, Trabzonspor ve Kamerun Milli Takımı formalarıyla bir dönem yeşil sahalara damgasını vuran Rigobert Song\'un yeğeni Yasemin Zehra Börekçi, genç yaşında Türkiye\'de atletizm pistlerinde fırtına gibi esiyor.

Kamerunlu anne ve Türk babadan dünyaya gelen 16 yaşındaki atlet, İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla başarıdan başarıya koşuyor. Kamerun\'da kendisi de yüksek atlama sporu yapan annesi, Rigobert Song\'un kız kardeşi olan Yasemin Zehra, spora cimnastikle başladı. Cimnastikte madalyalar kazanan genç sporcu, 2017\'de atletizme başlayıp kısa sürede parladı. Atletizme geçtikten 4 ay sonra 400 metrede U18 Türkiye Şampiyonu olan sporcu, hedefini 2024 Olimpiyatları olarak belirledi.

Yasemin\'i cimnastik yaptığı dönemde tanıyıp 3 yıl boyunca piste çıkması için ikna etmeye çalıştığını söyleyen antrenör Jülide Öğünç, \"Genetik faktörleri ve fiziğini görünce onun kesinlikle Uluslararası bir atlet olacağına kanaat getirdim. Annesinin yüksek atlamacı, dayısının eski futbolcu Rigobert Song olduğunu duyunca bu öngörülerim daha da kuvvetlendi\" diye konuştu. İlk zamanlarda Yasemin\'in atletizme soğuk baktığını söyleyen Öğünç, \"Cimnastikte Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi\'ne (TOHM) seçilmiş, dalında alınmadık madalya bırakmamış bir isimdi. 3 yıl boyunca gözüm onun üzerindeydi. 13 Eylül 2017\'de annesi telefon açtı ve Yasemin\'in belinde skoloz (omirilikte yamukluk) çıktığını söyledi. Yaşı büyüdükçe ve fiziği geliştikçe, minyon yapı isteyen cimnastiğin ona göre olmadığı anlaşılmıştı. Hemen İzmir Büyükşehir Belediyespor adına kendisine lisans çıkarttık\" ifadelerini kullandı.

Henüz 4 aylık atletken U18 Türkiye Şampiyonası\'nda 400 metrede zirveye çıkan genç sporcunun kendini çabuk gösterdiğini belirten Öğünç, \"Geçtiğimiz 10 Şubat\'ta Bulgaristan\'daki U20 Balkan Salon Şampiyonası\'nda 4x400\'de takım olarak 3.56.44\'lük derece ile gençler salon rekorunu kırdı. Ferdi olarak bir çok derece elde etti. Yasemin\'in Türkiye\'nin en gözde atletlerinden biri olacağına inanıyorum. 2024 Olimpiyatları\'na giderek ülkemizi gururlandırmak en büyük amacımız\" diye konuştu.

Ailesinin spor yapması konusunda kendisine büyük destek verdiğini ifade eden 2002 doğumlu atlet, \"Annem ve babam Kamerun\'da tanışıp 2001 yılında Türkiye\'ye gelmişler. Annem Kamerunlu, babam Türk. Annem memleketinde başarılı bir yüksek atlamacıydı ama ailesel nedenlerden dolayı devam edemedi. O sebepten benim başarılı bir sporcu olmamı arzuluyor. Onu gururlandırmayı çok istiyorum\" açıklamasında bulundu.

İDOLÜ ALLYSON FELİX

Yasemin Zehra Börekçi, kendisine ABD\'li atlet Allyson Felix\'i örnek aldığını ifade etti. Genç sporcu, \"Fizik ve stil olarak da beni ona benzetiyorlar. Kazandığı madalyalar dışında sporcu duruşu ve örnek kişiliğiyle diğer atletlerden ayrılan bir isim\" dedi.

Hedefinin önce Avrupa Şampiyonası\'na katılmak olduğunu dile getiren Yasemin, \"Olimpiyatlara katılmak ise her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim. Ülkemi temsil etmek ve ailemi, antrenörlerimi ve Türk halkını gururlandırmak amacındayım\" ifadelerini kullandı.

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