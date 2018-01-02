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Kamerun'daki kazada ölen iş adamı Batman'da toprağa verildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- İŞ gezisi için gittiği Kamerun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren iş adamı Ahmet Dinç'in (52) cenazesi, memleketi Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi

02 Ocak 2018 15:35

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- İŞ gezisi için gittiği Kamerun\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren iş adamı Ahmet Dinç\'in (52) cenazesi, memleketi Batman\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
İş gezisi için gittiği Kamerun\'da, 31 Aralık 2017 tarihinde, içinde bulunduğu otomobilin, duran TIR\'a arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Batmanlı işadamı Ahmet Dinç\'in cenazesi dün akşam özel uçakla memleketine getirildi. İşadamının cenazesi, yapılan otopsiden sonra Batman\'ın Korik Mahallesi Çamlıtepe Selahattin Eyyübi Camisi\'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazına, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, İl Müftüsü Turgut Erhan, siyaset ve iş dünyasından kalabalık bir kitle katıldı.
ÖĞRENCİLER YASİN OKUDU
Ahmet Dinç\'in 4 yıl önce Körik Mahallesi\'nde yaptırdığı Kuran kursu binasındaki öğrenciler, cenaze namazı öncesinde Yasin okudu.
İl Müftüsü Turgut Erhan\'ın cenaze namazı kılmasının ardından Ahmet Dinç\'in cenazesi, Cudi Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ahmet Dinç\'in Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı Dinç Grup bünyesindeki işyerlerine \'Yastayız\' dövizleri asıldı. Batman kent merkezinde toplu taşımacıkta da hizmet veren minibüsler ile taksilerin camlarına da iş adamı Ahmet Dinç\'in fotoğrafları asıldı.

FOTOĞRAFLI

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