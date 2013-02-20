Kamerun'da yedi Fransız turist kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden olan Kamerun'da yedi Fransız turistin silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan Fransız vatandaşlarının Kamerun'un başkenti Yaunde'de yaşayan 6 kişilik bir aile ile kendilerine eşlik eden bir erkek olduğu belirtilirken, Fransız vatandaşlarının "bir terörist grup" tarafından kaçırıldığı sanılıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Hollande, aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişinin kaçırıldıktan sonra sınırın Nijerya tarafına götürülmüş olabileceklerini açıklamasında bulundu. 'Eylem, Nijery'da konuşlanmış ve tanıdığımız bir terör örgütünün işi olabilir' diyen Hollande, Batı Afrika'nın büyük bölümünde "terör tehlikesi" olduğu konusunda Fransız vatandaşlarını uyardı.

Yedi Fransız'ın, Bauchi eyaletinde kaçırıldıkları ve kaçırılma olayının Nijeryalı militan grup Ansaru tarafından üstlenildiği, kuzeydeki Katsina eyaletinde kaçırılan Francis Colump adlı bir Fransız vatandaşını da ellerinde tuttuğunu iddia edildi.

Kamerunlu bir güvenlik yetkilisi, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kaçırılan ailenin Waza Ulusal Park'ından dönmekte olduklarını söyledi.

(BBCTürkçe)