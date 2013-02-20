T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kamerun'da yedi Fransız turist kaçırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande: Eylem, Nijery'da konuşlanmış ve tanıdığımız bir terör örgütünün işi olabilir

20 Şubat 2013 17:11

Batı Afrika ülkelerinden olan Kamerun'da yedi Fransız turistin silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan Fransız vatandaşlarının Kamerun'un başkenti Yaunde'de yaşayan 6 kişilik bir aile ile kendilerine eşlik eden bir erkek olduğu belirtilirken, Fransız vatandaşlarının "bir terörist grup" tarafından kaçırıldığı sanılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Hollande, aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişinin kaçırıldıktan sonra sınırın Nijerya tarafına götürülmüş olabileceklerini açıklamasında bulundu. 'Eylem, Nijery'da konuşlanmış ve tanıdığımız bir terör örgütünün işi olabilir' diyen Hollande, Batı Afrika'nın büyük bölümünde "terör tehlikesi" olduğu konusunda Fransız vatandaşlarını uyardı.

Yedi Fransız'ın, Bauchi eyaletinde kaçırıldıkları ve kaçırılma olayının Nijeryalı militan grup Ansaru tarafından üstlenildiği, kuzeydeki Katsina eyaletinde kaçırılan Francis Colump adlı bir Fransız vatandaşını da ellerinde tuttuğunu iddia edildi.

Kamerunlu bir güvenlik yetkilisi, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kaçırılan ailenin Waza Ulusal Park'ından dönmekte olduklarını söyledi.

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

kamerunfransızturistfransa cumhurbaşkanıfrancois hollandekaçırılma7

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24