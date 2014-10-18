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Dünya

Kamerun'da 107 Boko Haram militanı öldürüldü

Kamerun'un kuzeyinde Boko Haram örgütü ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 8'i asker, 115 kişi hayatını kaybetti

18 Ekim 2014 02:29

Kamerun'da Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 107 militan ve 8 asker öldü.

Kamerun Savunma Bakanı Edagar Alain Mebe Ngo'o, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı örgüt militanlarının Kamerun'un Nijerya sınırındaki Amchide ve Limani kentlerine girmesinin ardından orduyla aralarında çıkan çatışmada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 7'sinin yaralandığını, olayda 107 Boko Haram militanının öldürüldüğünü belirtti.

Boko Haram'a ait patlayıcı ve mühimmat yüklü araçların imha edildiği kaydedilen açıklamada, iki kentte de sükunetin tekrar sağlandığı bildirildi.

Nijerya'da düzenlediği kanlı eylemlerle tanınan Boko Haram örgütü, zaman zaman Kamerun'a düzenlediği saldırılarla sınırda gerginliğe neden oluyor.

 

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