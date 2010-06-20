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Spor

Kamerun veda etti, O etmiyor...

2010'da gruplardan çıkamayacağı kesinleşen Kamerun'un teknik direktörü Le Guen, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - E Grubu 2. maçında Danimarka ile karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Güney Afrika'ya veda etmesi kesinleşen ilk takım olan Kamerun'un teknik direktörü Le Guen, hakkındaki eleştirilere rağmen istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.


2010 Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçı da kaybeden ve gruplardan çıkamayacağı kesinleşen ilk takım olan Kamerun'un teknik direktörü Paul Le Guen, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.


Takımının kupa macerasının sona ermesinin ardından eleştiri oklarına hedef olan Le Guen, ''Bakış açınızı yansıtabilirsiniz, buna saygı duyuyorum. Ancak görevimden ayrılmayı da düşünmüyorum'' diye konuştu.


Le Guen, herhangi bir pişmanlığı bulunmadığını, turnuvaya büyük umutlarla katıldıklarını ve sadece büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.


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