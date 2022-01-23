Kamerun'da gece kulübünde patlama: En az 16 kişi yaşamını yitirdi

Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, başkentin Bastos bölgesinde bulunan “Livs” isimli gece kulübünde yerel saatle 03.00 sularında çok büyük bir patlama meydana geldiğini, çıkan yangın ve izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin yanarak can verdiğini belirtti.

AFP'nin aktardığına göre, Kamerun hükümeti patlama ve sonrasına çıkan yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralananlar Yaounde Merkez ve Cefta d'Ekounou hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Patlamanın nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

(AA)