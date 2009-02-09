Kamer'in milletvekili ortağı da var

Ekrem Tosun ortaya çıktı

Önen: Ortaklığım yok

Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer’in pırlantada KDV’nin kaldırıldığı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı 31 Temmuz 2004 tarihinden 36 gün sonra, "Atasay Kıymetli Madenler Anonim Şirketi" isimli bir şirket kurduğu ortaya çıktı.Şirketin kurucu ortaklarından Abdulkadir Emin Önen, 2007 seçimlerinde AKP’den Şanlıurfa milletvekili seçildi. Şirketin diğer bir ortağı ise Önen’in eşi Pınar Önen oldu.Pınar Önen, 2006 yılında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Pınar Önen, daha sonra Ağustos 2007’de yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.Milletvekillerinin ve eşlerinin bir şirkette ortak olmasının önünde yasal engel bulunmuyor. Şirketin, 10 Eylül 2004 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ana sözleşmesinde, şirketin 6 Eylül 2004’de kurulduğu ilan edilirken, çalışma alanının bir bölümü, şöyle aktarıldı: "İşlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ithalini, işlendikten sonra mamul ve yarı mamul kıymetli eşya ve taş ihracını yapmak."Şirketin, 2006 yılında yaptığı olağanüstü genel kurul kararı 25 Ocak 2007’de Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Bu kararla, şirketin 500 bin YTL olan sermayesi 3 milyon 750 bin YTL’ye çıkarıldı.Önen, konuyla ilgili soru üzerine, Atasay Kıymetli Madenler Anonim Şirketi’nde kendisinin ve eşinin ortaklığının bulunmadığını söyledi. Önen, "2007 yılında eşiniz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış, son yapılan sermaye artırımında da sizin ve eşinizin ismi ticaret sicil kayıtlarında görülüyor. Ancak ortaklıktan ayrıldığınıza dair bir bilgi ticaret sicilde görünmüyor. Ortaklıktan ne zaman ayrıldınız?" sorusuna ise "Ayrıldığım tarihi hatırlamıyorum" karşılığını verdi.