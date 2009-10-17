Kamerayla görüşmeyeceğim

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Baykal'ın 'demokratik açılım' konulu görüşme planı, 'kamera' engeline takıldı. Başbakan Erdoğan, Baykal ile kameralı bir görüşme yapmayacağını açıklamasının hemen ardından, CHP Genel Başkanı ikili görüşmelerin kamera aracılığı ile kayda alınmasını ön koşul haline getirdi ve “ Kapalı kapılar ardında görüşmeyi kabul edemeyiz. Şeffaf ortamda görüşmeye hazır olursa görüşürüz' dedi.

Başbakan Erdoğan Bağdat dönüşü, havalimanında yapıtğı açıklamada CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "ikili görüşmenin bir tv kanalı tarafından kameraya alınması" önerisini kabul etmeyeceklerini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu:





AKP AÇILIMDA DTP İLE YALNIZ KALDI



KAMERALI GÖRÜŞME ÖN KOŞUL HALİNE Mİ GELİYOR?





'Özel kalemim bugün CHP'yi arar, şartları konuşur'

"Sayın Baykal ile görüşmede birinin elinde kamera ile gelmesini beklemiyorum. Böyle bir duruma müsade etmemiz mümkün değil. Medya üzerinden konuşmak istemiyorum. Özel kalemim bugün CHPyi arar, şartları konuşur. Sadece kamera değil, başka şeyler de var. Şimdi detaya girmek istemiyorum. Şartlarda anlaşma olursa gelecek hafta görüşürüz. "



Baykal'ın yanıtı gecikmedi





Başbakan'ın sözleri üzerine bir açıklama yapan Baykal, "Sayın Başbakan bizimle görüşmekten mi kaçınmıştır? Yoksa düşüncelerini halkın öğrenmesi durumundan mı uzak durmak istemiştir? Bunun takdirini milletimize bırakıyorum" diye konuştu.

"Başbakan kaçınma kararı almıştır. Onun takdidiridir. Bu görüşmenin kapalı kapılar araksında milletten kaçırılan bir görüşme olması konusunda Başbakan'ın ıstrarını anlamıyoruz" diyen Baykal, "Bu konuda çalışmalar yaptık, raporlar hazırladık. Bunları Başbakanımıza sundum incelemesi için. Uyarılarımı ilettim kapsamlı bir şekilde. Uyarıları, tespitleri cevaplamış değil, değerlendirme yapmadı..." şeklinde konuştu.

Baykal, "Görüşmeyi kendi tarafımızda saklı tutma hakkımız yoktur. Milletin tartışmayı dinlemeye hakkı var. Bu önemli bir konudur. Halk dinleyerek değerlendirmelidir" dedi.

Deniz Baykal, "Kaçınması kendi takdiridir. Şeffat bir ortamda müzakere etmeye razı olduğu an bu görüşmeyi yaparız kendisiyle" diye konuştu.

"Başbakan'ın bize devlet sırrı bildirme durumu varsa, bu başka bir konudur. Açılımı konuşmak istiyor. Bizimle müzakere etmek isterse şartlarımız ortada. Devlet sırrını müzakere etmek isterse, onun şartları ayrıdır" diyen Baykal, "Biz görüşmeye hazırız. Bugün değil belki ama halkın günü geldiğinde öğrenebileceği şartlarda görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Baykal, görüşmenin robot kameralarla kaydedileceğini de belirtti ve "O, sisli, dumanlı kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istiyor" dedi.



T24 daha önce yazmıştı





Baykal'ın, 12 Eylül'de Başbakan Erdoğan'ın mektuplu randevu talebine verdiği altı sayfalık yanıtta, CHP, AKP'yi açılımda DTP ile yalnız bırakacağının sinyalini vermişti. Baykal'ın mektubunda satır aralarında yer alan mesajlar T24'ün haberlerinde yansıtılmıştı:



AKP AÇILIMDA DTP İLE YALNIZ KALDI



KAMERALI GÖRÜŞME ÖN KOŞUL HALİNE Mİ GELİYOR?







