Kamerasını açık unuttu, online ders sırasında seks yaptı

T24 Dış Haberler

Vietnam'da bir üniversite öğrencisi, internet üzerinden yapılan ders sırasında kamerası açıkken partneriyle seks yaptı.

Kamerasını açık unutan öğrencinin seks yaptığı kısa süre içinde dersi veren eğitmen ve sınıf arkadaşları tarafından fark edildi. Derse katılan bir başka öğrenci kayıt alıp videoyu sosyal medyanda paylaştı.

Vietnam basınının aktardığına göre eğitmen, "Ne yaptığını sanıyorsun? Sınıftayken sevgilinle öpüşüyorsun. Online derste seks yapıyorsun" diye tepki gösterdi.

Eğitmen tepki gösterince kamerasını açık bıraktığını fark eden öğrencinin bilgisayarına doğru koşup giyindiği ve daha sonra da kamerayı kapattığı belirtildi.

Öğrencinin olanlar sebebiyle sınıf arkadaşları ve eğitmenine bir özür mesajı attığı belirtildi.