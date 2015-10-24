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Dünya
Deutsche Welle

Kameralarla izlenecek

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Ürdün'le İsrail'in, Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesi ilgili gerginliğin azaltılması için alınacak bazı önlemler konusunda anlaştığını kaydetti.

24 Ekim 2015 21:22


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry gerginliğin yatıştırılması için alınacak önlemler arasında Müslümanların Harem'üş-Şerif Yahudilerin ise Tapınak Dağı olarak adlandırdığı bölgenin 7/24 kameralarla izlenmesinin de bulunduğunu kaydetti.

Kerry, Ürdün Kralı'nın bölgenin kameralarla izlenmesi yönündeki "harika önerisini" İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabul ettiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı bu yöntemin "kapsamlı bir denetim ve şeffaflık" sağlayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gün içinde alınması planlanan diğer önlemler konusunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Tapınak Tepesi Yahudilerin en kutsal mekanı, Müslümanlar için ise Mekke ve Medine'nin ardından üçüncü en önemli kutsal mekan olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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