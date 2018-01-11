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Kameraların görüntülediği hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sonucu yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kapı ve pencerelerini zorlayarak işyerlerine giren 3 hırsızlık şüphelisi, polisin kovalamacası ile yakalandı

11 Ocak 2018 17:56

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kapı ve pencerelerini zorlayarak işyerlerine giren 3 hırsızlık şüphelisi, polisin kovalamacası ile yakalandı. Şüphelilerin işyerlerine girme anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ömer K. (24), Emre K. (20) ve Kadir K. (20), iddiaya göre üç ayrı mahallede üç ayrı iş yerinden hırsızlık yaptı. İşyerlerine pencere ve kapılarını zorlayarak giren şüpheliler, çok sayıda elektronik eşya ve nalburiye malzemesi çaldı. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç şüpheliyi yakaladı. İş yerlerinden çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

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