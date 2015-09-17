Kameralar önünde şehit haberi veren Kaymakam'a soruşturma

Hatay'da şehit ailesine kameraların önünde acı haberi veren Hassa Kaymakamı hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, polis memuru Mehmet Tuhal'ın şehit olduğu haberinin Hassa Kaymakamı Mustafa Pala tarafından ailesine basın mensuplarının önünde verilerek özensiz davranıldığı belirtildi.



Valilik, habercilerin gizli çekim yaptığı iddialarını da yalanladı. Olayın soruşturulması için bir vali yardımcısınin görevlendirildiği duyuruldu. Olayla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu da, soruşturma açılması talimatını vermişti.