Kameradaki cinayetin sanıkları 'pişmanız' dedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde geçen yıl bir market önünde tartıştıkları orman muhafaza memuru 50 yaşındaki Halis Hisarkaya\'yı dövüp öldürdükleri suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 31 yaşındaki Mahmut Kara ile 36 yaşındaki Ali Kumbul, duruşmada pişman olduklarını söyledi. Sanıklardan Ali Kumbul, \"Keşke o akşam o markete sigara almaya gitmeseydik. Pişmanım\" dedi.

Geçen yıl 31 Ekim akşamı meydana gelen olayda, Merkez Mahallesi\'ndeki evine giden Halis Hisarkaya, 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişinin saldırısına uğrayan Hisarkaya, göğsüne ve başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılırken, şüpheliler kaçtı. Bu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Hastanede tedaviye alınan Halis Hisarkaya, 3 Kasım\'da öldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, 7 Kasım günü avukatları eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen şüpheliler Mahmut Kara ile Ali Kumbul teslim oldu. Ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahmut Kara ve Ali Kumbul hakkında \'kasten öldürme\', R.O.G. ile Ö.Ş. hakkında suçluyu bildikleri halde polise bildirmediklerinden \'suçluyu kayırma\' suçlamasıyla dava açıldı. Bu yıl temmuz ayında görülen ilk duruşmanın ardından Mahmut Kara ile Ali Kumbul tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanıklar Mahmut Kara ve Ali Kumbul ile Halis Hisarkaya\'nın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlendi ve savcı tarafından mütalaa verildi. Mütalaada, Mahmut Kara ile Ali Kumbul\'un \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, R.O.G. ile Ö.Ş.\'nin de \'suçluyu kayırmak\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar cezalandırılması istendi.

OLAY YERİNDE FİİLEN ÖLMÜŞTÜ

Davaya katılan Halis Hisarkaya\'nın yakınlarının avukatı Lütfiye Erdem, mütalaayı kabul etmediklerini, sanıkların kasten öldürme suçuyla yargılanmaları gerektiğini anlattı. Görüntülerde görüldüğü gibi Halis Hisarkaya\'nın, market dışında durduğu ve herhangi bir hareketinin olmadığını belirten avukat Erdem, sanık Mahmut Kara\'nın maktulün yanına gelerek önce başına ardından da göğsüne yumruk attığı ve ikinci yumruğu doğrudan göğüs kafesinin sol bölgesine vurduğunu, orada bulunanların sağlık ekiplerine telefon etmesini engellediğini savundu.

SANIKLAR \'PİŞMANIM\' DEDİ

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mahmut Kara ise \"Pişmanım, üzgünüm. Ben ona küfretmedim, o bana küfretti. Elini beline atınca silah çekecek sandım. Pişmanım\" dedi.

Diğer sanık Ali Kumbul ise \"Keşke o akşam o markete sigara almaya gitmeseydik. Pişmanım\" diye konuştu.

Sanık avukatları da mütalaada aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu\'ndan yeni rapor alınması ve savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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