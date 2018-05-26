Kameradaki bisiklet hırsızı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA’da apartman girişindeki bisikleti çalan Murat Ş. (33) tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan bir vatandaş, 500 liraya satın aldığı bisikletinin çalındığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip hırsızın kimliğini saptadı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Sorgusunda hırsızlık suçlamasını kabul eden Murat Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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