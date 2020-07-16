Kamera kayıtları ortaya çıktı; Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddia edilen Deniz Bulutsuz çıplak ayakla sokakta

Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak. Olayla ilgili ise bazı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Deniz Bulutsuz saat 03.38'de çıplak ayakla yürüyor. Görüntülerin devamında ise saat 3:40 sıralarında Güven'in şoförünün görüntüye giriyor. Söz konusu görüntülerin Deniz Bulutsuz'un darp edildiği geceye ait olduğu belirtiliyor.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına Günaydın ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti.

Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.