T24 - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki festivalin açılışında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yumurtalı protesto yapıldı.



Tunceli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen “Munzur Kültür ve Doğa Festivali” kapsamında Ovacık ilçesinde konser etkinliği düzenledi.



Programa katılan Milletvekili Genç, Hükümet Meydanında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kendisini de Hüseyin Aygün'ü de milletvekili seçtikleri için teşekkür ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.



Bu sırada, festivale katılanlardan üç kişilik bir grup, ellerindeki yumurtaları Kamer Genç'in üzerine atarak, protesto etti. Üzeri yumurta olan Genç, güvenlik görevlilerinin gruba müdahale etmesi üzerine, “Bırakın, müdahale etmeyin. Onlar yumurta atmakla beni yıldıramazlar” dedi.



Konuşmasına devam eden Milletvekili Genç, daha sonra protokoldaki yerine geçerek, konseri izledi.



