T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamer Genç'e yumurtalı protesto

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki festivalin açılışında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yumurtalı protesto yapıldı.

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki festivalin açılışında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yumurtalı protesto yapıldı.


Tunceli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen “Munzur Kültür ve Doğa Festivali” kapsamında Ovacık ilçesinde konser etkinliği düzenledi.


Programa katılan Milletvekili Genç, Hükümet Meydanında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kendisini de Hüseyin Aygün'ü de milletvekili seçtikleri için teşekkür ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.


Bu sırada, festivale katılanlardan üç kişilik bir grup, ellerindeki yumurtaları Kamer Genç'in üzerine atarak, protesto etti. Üzeri yumurta olan Genç, güvenlik görevlilerinin gruba müdahale etmesi üzerine, “Bırakın, müdahale etmeyin. Onlar yumurta atmakla beni yıldıramazlar” dedi.


Konuşmasına devam eden Milletvekili Genç, daha sonra protokoldaki yerine geçerek, konseri izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24