Kamer Genç, tekrar hastanede

Pankreas kanseri ile mücadele eden CHP eski milletvekili Kamer Genç, tekrar hastaneye kaldırıldı. Genç, ABD'de gördüğü tedavinin ardından Ankara'ya gelmiş, burada da bir süre kontrol amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; geçen hafta kaldığı hastaneden çıkan Genç, kendisini merak edenlere evinden "iyiyim" mesajı göndermişti. Ankara'daki evinde gazetecileri ağırlayarak, "siyaseti yakından takip ediyorum" diyen Genç'in, bugün yeniden hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Genç'in yeniden hastaneye kaldırılması, MHP eski milletvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter'da paylaştığı bir mesajla ortaya çıktı.

Genç'i evinde ziyaret etmek için bir günlüğüne Ankara'ya gelen Türkkan, TBMM'de aynı dönemde, farklı partilerde vekillik yaptığı Kamer Genç'in hastaneye kaldırıldığını öğrenerek, ziyareti hastanede gerçekleştirdi.