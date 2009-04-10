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Kamer Genç, Mustafa Balbay’ı sordu

Tunceli Milletvekili Kamer Genç verdiği soru önergesinde Mustafa Balbay’ın durumunu sordu.

10 Nisan 2009 03:00

Tunceli Milletvekili Kamer Genç verdiği soru önergesinde Mustafa Balbay’ın durumunu sordu.

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın, tutuklandığı günden bu güne kadar tek kişilik hücrede kaldığı iddialarını sordu.

Genç, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, Balbay'ın, hangi neden ve mevzuata göre bu kadar uzun süre tek kişilik hücrede olduğunu öğrenmek istedi.

Kamer Genç, "Hücrede bekletilme süresi ne zamana kadar devam edecek?" sorusunu yöneltti.

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