Kamer Genç kürsüye çıktı, AKP'liler arkalarını döndü

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, AKP’li Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle iki birleşim dışarı çıkarma cezası verildi. Kamer Genç’in kürsüden savunmasını yaptığı sırasında çok sayıda AKP’li Milletvekili Genel Kurul Salonu’ndan ayrıldı. Salonda kalanların birçoğu da Genç’in konuşması sırasında arkasını döndü.

MİT Yasasının görüşmeleri sırasında yaşanan olayda, Bahçekapılı’nın önergesi üzerine AKP'lilerin oylarıyla cezalandırılan Genç, hakaret etmediğini savundu. Tartışmalar üzerine oturuma verilen arada grup başkanvekilleri durumu değerlendirdi. Aranın ardından Bahçekapılı’nın önerisi oylandı ve Genç’e ceza verildi. Bahçekapılı, Genç’e, “Meclis’ten çıkarma cezası verdim, ama çıkıp açık açık özür dilersen bu cezayı geri alacağım” dedi. Önce oturduğu yerden, “ben hakaret etmedim, ama hakaret olarak algılıyorsanız özür dilerim” diyen Genç, daha sonra kürsüden ise “siz kimsiniz bana ceza vereceksiniz, sizin verdiğiniz ceza bana onurdur” dedi. Bunun üzerine Bahçekapılı, Genç’in Genel Kurul’dan çıkarılması için İdari Amirlerini göreve davet etti. Tartışma büyüyünce de oturuma bir kez daha ara verildi.